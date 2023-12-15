В Новосибирске откроется спортивный магазин «Деспорт»

Остальные точки продаж запустят в ближайшее время.

В Новосибирске появился новый магазин «Деспорт» по адресу — улица Фабричная, 59. Об этом сообщили в окмпании

Он заменит спортивный гипермаркет Decathlon, который покинул российский рынок из-за специальной военной операции.

По информации компании, в планах сети открыть еще 29 магазинов, при этом 21 уже успешно работает в различных регионах. Оставшиеся магазины начнут работу в ближайшее время.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин высказался о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры.