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общество

В Новосибирске отменили новогодние мероприятия на площади Ленина

Фото: Мэрия Новосибирска

Празднование Нового года на площади Ленина в Новосибирске решили отменить.

Вице-мэр Анна Терешкова на оперативном штабе в мэрии Новосибирска сообщила о том, что все назначенные мероприятия по празднованию Нового года на площади Ленина не состоятся по причине требований правил безопасности.

По её словам, в Новый год ночью с 23:00 до 02:00 на площади включат праздничные песни, чтобы сохранить новогоднюю атмосферу, пишет Atas.info.

Напомним, что стало известно, где прогремит новогодний фейерверк в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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