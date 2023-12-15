В Новосибирске отменили новогодние мероприятия на площади Ленина

Празднование Нового года на площади Ленина в Новосибирске решили отменить.

Вице-мэр Анна Терешкова на оперативном штабе в мэрии Новосибирска сообщила о том, что все назначенные мероприятия по празднованию Нового года на площади Ленина не состоятся по причине требований правил безопасности.

По её словам, в Новый год ночью с 23:00 до 02:00 на площади включат праздничные песни, чтобы сохранить новогоднюю атмосферу, пишет Atas.info.

Напомним, что стало известно, где прогремит новогодний фейерверк в Новосибирске.