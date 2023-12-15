В Новосибирске самые высокооплачиваемые профессии

«Работа.ру» опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске на декабрь.

На первом месте по зарплате — главный инженер пищевой промышленности с зарплатой от 250 000 рублей. Для этой вакансии требуется высшее техническое образование, опыт управления технической службой, навыки работы с чертежами и технической документацией.

Второе место в рейтинге занимает монтер пути с зарплатой до 200 000 рублей. Требования к соискателю включают квалификацию не ниже 3 разряда, опыт работы не менее 1 года и способность работать в команде. Задачи: укладка железнодорожного пути, стрелочные переводы и реконструкция станций.

Третье место занимает промышленный альпинист с зарплатой до 180 000 рублей в месяц. Опыт работы от 1 года и умение работать в экстремальных условиях являются необходимыми требованиями. Обязанности включают в себя строительные работы на высоте и демонтаж старых оконных рам.

Электромонтер занимает четвертое место. Зарплата — до 155 000 рублей. Требуется опыт работы с установками электроцентробежных насосов, удостоверение электромонтера и стропальщика, а также права категории В. Задачи включают в себя работу с установками электроцентробежных насосов и проведение монтажа, текущего обслуживания и демонтажа подземной части УЭЦН с погружными электродвигателями.

На последнем месте в рейтинге — андеррайтер с доходом от 100 000 рублей. Требуется опыт работы не менее 1 года в банках, микрофинансовых организациях, лизинговых и аудиторских компаниях, аналитические навыки, а также умение проверки и анализа деловой репутации и кредитной истории. Обязанности включают в себя анализ деловой репутации организации, проверку полномочий и выполнение контрольных процедур.

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