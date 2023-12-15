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общество

В России мигрантов впервые лишили гражданства за уклонение от воинского учета

Фото: Pexels.com

Бывшие жители ближнего зарубежья не только не выполнили положения Федерального закона «О воинской обязанности», но и предоставили ложные данные.

Двое жителей Челябинской области лишились российского гражданства из-за нарушения конституционных обязанностей, связанных с прохождением воинской службы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Эти граждане не выполнили требования Федерального закона «О воинской обязанности» и предоставили ложные сведения, чтобы избежать призыва к службе.

Апелляционную жалобу рассмотрел в Челябинском областном суде, который подтвердил решение о лишении гражданства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что авиакомпания S7 увеличит количество рейсов из Новосибирска в Новокузнецк.

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Игорь Кириченко
Журналист

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