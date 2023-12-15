В Новосибирске значительно поднялись цены на курицу

За 11 месяцев цена выросла на 43,7%.

С начала 2023 года в Новосибирске наблюдается заметное увеличение цен на мясо кур. Об этом пишет BFM-Новосибирск со сыылкой на Новосибирскстат.

За 11 месяцев этого года цены выросли на 43,7%. Официальная статистика указывает, что в ноябре цена на окорочка составила 261 рубль за 1 килограмм. Однако по словам жителей города, розничные цены доходят до 300 рублей за тот же вес. Куриная грудка в настоящее время оценивается примерно в 500 рублей за килограмм.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский депутат рассказал о возможном конфликте из демонтажа 5 тысяч гаражей.