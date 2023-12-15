В Новосибирской области мужчину подозревают в убийстве знакомого на охоте

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который по неосторожности убил знакомого на охоте в Новосибирской области.

По данным следствия, вчера, 14 декабря в Каргатском районе Новосибирской области 58-летний подозреваемый, не убедившись в безопасности своих действий, произвел выстрел из охотничьего ружья в направлении движения животного, но попал по случайности в своего приятеля. Мужчина скончался на месте.

Сейчас Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело.

Напомним, что жителю Тюменской области вынесли приговор за убийство своего сына на охоте.