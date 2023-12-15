В Новосибирской области перевернулся бензовоз

В Коченевском районе Новосибирской области ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации.

МЧС России по Новосибирской области сообщило о том, что вчера, 14 декабря, на автодороге Р-254 Иртыш-Новомихайловка бензовоз перевозил 32 тонны дизельного топлива. Во время пути он перевернулся и из поврежденной цистерны вылилось 24,5 тонны дизеля.

Военнослужащие Сибирского спасательного центра МЧС России совместно со специалистами Аварийно-спасательной службы Новосибирской области провели неотложные работы.

По данным сотрудников МЧС, пострадавших во время чрезвычайной ситуации нет.

Напомним, что в Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП.