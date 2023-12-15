В Новосибирской области решат ситуацию с повышением цен на курицу и яйца

Новосибирская область стабилизирует ситуацию на рынке куриного мяса и яиц.

В Новосибирске губернатор Андрей Травников провёл заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивости региональной экономики, на котором основной темой обсуждения стал контроль роста цен в разных секторах, в том числе рост на куриное яйцо и мясо.

Так, по данным минсельхоза, самообеспеченность региона яйцом составляет 126%, а производство куриных яиц в этом году составит 918 миллионов штук. Производители в качестве причин роста цен на яйца и куриное мясо назвали подорожание ветеринарных препаратов, пересадочных материалов и кадровый голод.

Однако сейчас ситуация стабилизирована, дефицита и ажиотажа нет, цены за неделю в среднем по яйцу выросли на 4%, хотя за год этот рост составил 36%.

В свою очередь, Андрей Травников предложил УФАС и прокуратуре обратить внимание на ситуацию с ценами на мясо курицы и яйца.

Напомним, что две птицефабрики Новосибирской области планируют прекратить выпускать яйца.