В Новосибирской области суд выдворил пятерых мигрантов

Пять иностранных граждан были выдворены за пределы РФ за отсутствие документов.

В Новосибирской области Карасукским районным судом в отношении четверых граждан Республики Узбекистан и одного гражданина Республики Таджикистан вынесены постановления по делам об административных правонарушениях.

По предварительным данным, у иностранных жителей отсутствовали документы, которые подтверждают право на пребывание в России.

Сейчас нарушителям назначены административные штрафы в размере 2 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в России мигранты устроили беспредел.