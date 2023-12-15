В Новосибирской области во второй половине декабря ожидается потепление

Во второй половине декабря в Новосибирской области ожидается потепление до 0 градусов.

По данным синоптиков портала Gismeteo, с 15 по 18 декабря в Новосибирской области ожидаются морозы до -23 градусов. Но уже 21 декабря прогнозируется потепление до 0 градусов. Также, возможен снегопад.

Как сообщают синоптики Яндекс.Погоды, с 19 декабря в регионе ожидается потепление — с 19 по 31 декабря температура составит в среднем -3 градуса.

Обильный снег придёт в город с 18 по 26 декабря.

Напомним, что в выходные дни в Новосибирске ожидается сильная магнитная буря.