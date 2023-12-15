В выходные дни в Новосибирске ожидается сильная магнитная буря

Выходные в Новосибирске начнутся с магнитной бури — она быстро утихнет.

По данным сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в Новосибирске в субботу произойдут изменения в магнитосфере.

Сообщается, что уже с раннего утра 16 декабря начнётся сильнейшая магнитная буря. А с 11:00 возбуждение магнитосферы будет ослабевать.

Уже после обеда, в 13:00 магнитосфера вернется в наиболее умеренное состояние.

Напомним, чтобы уберечь себя во время сильных колебаний, стоит минимизировать стрессовые ситуации, больше находиться на свежем воздухе, правильно питаться и соблюдать режим дня.