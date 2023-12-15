В Новосибирской области возбуждено два уголовных дела о браконьерстве

За первую неделю декабря в Новосибирской области зарегистрировано 3 факта браконьерства – возбуждено два уголовных дела.

В социальных сетях появилась информация, что в ночь со 2 на 3 декабря в Мошковском районе жестоко убили лося и разделали в одном из домов. Редакция Сиб.фм сделала запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы разобраться в ситуации. В полиции отметили, что такого факта зарегистрировано не было. Всего же с начала декабря произошло три случая браконьерства.

«В период со 2 по 3 декабря 2023 года на территории Новосибирской области всего зарегистрировано 3 сообщения о совершении незаконной охоты на территории Тогучинского, Болотнинского и Северного районов. По двум сообщениям приняты решения о возбуждении уголовных дел, по одному – отказано в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления)», — сказано в официальном ответе пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области.

Однако и в этом списке нет ещё одного случая: на первой неделе декабря в Усть-Таркском районе двое мужчин жестоко расправились с косулей. Мужчину остановили егеря, когда тушу косули он вёз на санках к машине.

«В дальнейшем на автодороге оперативники увидели автомобиль «Тойота Калдина», в котором находились еще двое мужчин. Граждане были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Доставленными оказались трое ранее не судимых жителей Усть-Таркского района в возрасте от 34 до 57 лет, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

– Какие-либо соответствующие разрешительные документы и лицензии на отстрел косулей у подозреваемых отсутствовали».

По следам данного происшествия также было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». У фигурантов изъяли ружья, а ущерб животному миру оценен в 80 тысяч рублей.

По информации источника Сиб.фм, вместе с браконьерами был задержан и полицейский. Однако в областном главке МВД эту информацию опровергли.

«Если будет установлена причастность сотрудников полиции к противоправным деяниям, то они будут привлечены к установленной законом ответственности и будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям»,

- подчеркнули в ГУ МВД России по Новосибирской области.