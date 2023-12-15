В Новосибирском зоопарке строят комплекс для теплолюбивых животных

В Новосибирском зоопарке построят новый комплекс из семи павильонов.

Как рассказал в прямом эфире на шоу «Вечерний разговор» глава Новосибирского зоопарка Андрей Шило, в данный момент проходит строительство нового комплекса для теплолюбивых животных. Всего собираются построить семь павильонов, два из которых уже готовы, третий сдадут в конце декабря.

В готовых помещениях живут бинтуронги, позже планируют заселить кенгуру.

Сейчас идет строительство вольеров для японских макак, медоедов и карликовых бегемотов, а в конце следующего лета начнут работать над вольером для малых панд.

Комплекс называется «Азия» и, по мнению главы зоопарка, он будет запущен до конца года. Сейчас также ведется разработка комплекса «Африка», но проект требует федерального финансирования.

В 2024 году начнут разрабатывать проектную документацию для комплекса «Север», где в вольерах будут жить песцы, полярные волки и белые медведи.

Напомним, что зоопарк Новосибирска стал лауреатом Всероссийского конкурса.