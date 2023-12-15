В Омске заметили косуль в городе

Жители Омска заметили косуль почти в центре города.

Как сообщает телеграм-канал «112», в Омске неожиданно появились косули. Сообщения о лесных жителях поступают ежедневно. Они бегают по дворам, дорогам, застревают в заборах.

Косуля — небольшие олени с длинной шеей и тонкими ногами. Чаще всего их окрас варьируется от темно-рыжего оттенка до серо-бурого.

Средний вес самца может достигать 32 килограмм, длина туловища — от 108 до 125 сантиметров.

Напомним, в Новосибирской области заметили косулю-альбиноса. Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин опубликовал в своем телеграм-канале видео, на которое она попала.