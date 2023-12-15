В Омской области умерла трехлетняя девочка от менингита

Маленькую пациентку привезли в Тарскую городскую больницу, а уже в 22:00 она скончалась.

В Омской области 11 декабря скончалась трехлетняя девочка из-за менингита.

Ребенка доставили в Тарскую городскую больницу днем. В тот же день в 22:00 она ушла из жизни в результате менингококковой инфекции. Следственный комитет уточнил, что семья, в которой вырос ребенок, характеризуется положительно.

По данным издания «СуперОмск», скорую помощь вызывали дважды. Первый раз мать ребенка отказалась от госпитализации. Затем состояние девочки ухудшилось.

Следователи начали уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области возбуждено два уголовных дела о браконьерстве.