В сериале “Слово пацана. Кровь на асфальте” зрители нашли киноляпы

Зрители нашли киноляпы в сериале “Слово пацана. Кровь на асфальте”.

Как сообщает интернет-издательство РБК, в некоторых эпизодах нашумевшего сериала “Слово пацана. Кровь на асфальте” самые внимательные зрители заметили детали, которых не было в конце 1980-х.

Например, те, кто учился в школе в советские годы, заметили, что героиня Айгуль ежедневно носит белый фартук, однако зрители напомнили, что в те годы его носили только в праздничные дни.

Также в сериале показана современная дорожная разметка — зебра в кадре жёлто-белого цвета, но в эпоху СССР такой не было.

Напомним, что психолог Гаврилова объяснила популярность сериала «Слово пацана» среди детей.