В Толмачево не прошли таможенный контроль пассажиры с кораллами

Новосибирцы с кораллами и электрошокерами не прошли таможенный контроль в Толмачево.

Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, во время таможенного контроля рейса «Пхукет-Новосибирск» сотрудники обнаружили 15 фрагментов морских кораллов в багаже авипассажирки. Такие сувениры подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Сейчас кораллы направлены на таможенную экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Помимо этого, в багаже авиапассажиров «Новосибирск — Баку» нашли сразу пять электрошокеров. Они запрещены к перемещению через границу. Шокеры были изъяты. Возбудили дело о несоблюдении установленных запретов и ограничений.

Также отмечается, что за ноябрь-декабрь 2023 года во время таможенного контроля в багаже и ручной клади новосибирских авиапассажиров выявили шесть случаев перевозки морских кораллов и раковин из ОАЭ, Таиланда, Шри-Ланки.

Холодное оружие пытались перевезти через границу в качестве сувениров 11 раз.

Напомним, что в аэропорту Толмачево и на ЛДС Новосибирска появились киоски для туристов.