В Томске задержали рейс в Москву - идет проверка

Рейс задержали на 13 часов.

Сегодня, 15 декабря, в международном аэропорту Томска имени Н.И. Камова задержали рейс в Москву авиакомпании «Сибирь» из-за технической неисправности воздушного судна.

Вылет задержали до 15:00, а затем до 21:30 по местному времени. Рейс ожидают 172 пассажира, включая 4 несовершеннолетних.

Томской транспортной прокуратурой в настоящее время проводятся надзорные мероприятия по обеспечению защиты прав граждан на получение комплекса услуг, предусмотренных в случае задержки авиарейса.

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