В выходные дни в Новосибирске температура может опуститься до -27

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать новосибирцам 16 и 17 декабря.

По данным «Яндекс Погоды», в субботу, 16 декабря, в Новосибирске температура опустится до -17 градусов. Также будут присутствовать осадки в виде небольшого снега и ветер от 1 до 2 метров в секунду.

В воскресенье, 17 декабря, днем — -25 градусов, а вечером — -27.

Напомним, что в выходные дни в Новосибирске ожидается сильная магнитная буря. Она начнет действовать рано утром в субботу, а с 11:00 возбуждение магнитосферы будет ослабевать.