Вдова водителя перинатального центра Томска рассказала, что муж говорил о своей смерти

Тогда женщина воспринимала его слова просто как неудачные шутки.

В Томске в результате ДТП погиб 36-летний водитель Михаил Криницын, работавший в перинатальном центре. Об этом сообщает «КП-Томск».

Супруга погибшего Анна рассказала о странных предсказаниях своего мужа. По словам женщины, Михаил регулярно говорил о своей смерти. Ей казалось это неудачными шутками. Однако после трагического ДТП, она вспоминает его слова с болью и недоумением.

За год до гибели Михаил составил завещание, распределив свое имущество между детьми. После смерти близкого друга, который также был водителем в роддоме, мужчина начал меняться. Он отгородился от общества, и говорил о собственной смерти. Даже свою смерть во снах.

Семья последний раз провела время весело. Они поехали на каток. За несколько дней до трагедии Михаил говорил о собственной гибели и даже порекомендовал жене, к кому обращаться за помощью после его ухода.

За несколько дней до несчастного случая супруга случайно разбила свадебный фужер и сказала, что боится остаться одной. Михаил, улыбнувшись, ответил, что она еще будет растить детей.

Эти предсказания оказались пророческими. 14 декабря семья узнала об аварии, в которой погиб водитель перинатального центра Михаил.

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