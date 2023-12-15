Жительница Томска рассказала о трудностях, с которыми столкнулась при преждевременных родах

В 33-летнем возрасте она стала мамой.

Жительница Томска Ольга Коваленко давно мечтала о дочери. Ее желание сбылось, когда она стала мамой Ульяны. Однако жизнь новорожденной была под угрозой, так как Ульяна появилась на свет на 28-й неделе беременности и весила всего 1,2 кг. После двух месяцев на искусственной вентиляции легких начались непростые испытания. Об этом пишет «КП-Томск».

Ольга рассказывает, что еще на 26-й неделе беременности ее пришлось госпитализировать из-за кровотечения. Позднее, на 28-й неделе, она снова столкнулась с подобной ситуацией. Ульяну спасали в перинатальном центре, где Ольге приходилось лежать вверх ногами. После родов, которые прошли через кесарево сечение из-за положения плода, малышка начала свой трудный путь в мире.

В первые недели все казалось благополучным, но через две недели у Ульяны начались серьезные проблемы, включая апноэ и судороги, что привело к продолжительному пребыванию в реанимации и на искусственной вентиляции легких. В последующие месяцы у девочки выявили различные медицинские диагнозы, включая кистозную трансформацию мозга и цитомегаловирусную инфекцию.

Ольга и Ульяна провели в больнице 3,5 месяца, после чего начали долгий путь реабилитации с лечением в Томске, Калтае, Северске, а также в Москве, Анапе и Евпатории.

Тем не менее, мама не теряет надежды и продолжает трудиться, чтобы подготовить свою дочь к школе, работая над ее физическими и умственными навыками. Основной целью является обучение Ульяны общению, поскольку пока ее лексикон ограничен лишь несколькими словами.

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