Врач Казакова посоветовала женщинам ежегодно делать УЗИ груди

Специалист отметила, что регулярное обследование снизит риски развития различных заболеваний.

Врач — акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова рассказала в беседе с «Газета.Ru», что женщинам нужно каждый год делать УЗИ молочных желез, чтобы снизить вероятность развития каких-либо заболеваний.

По словам специалиста, в возрасте от 18 до 39 лет представительницам прекрасного пола следует также стабильно ходить на осмотр к гинекологу, сдавать анализ ПЦР на ВПЧ высокого онкогенного риска, делать скрининг на инфекции, передающиеся половым путем, а также делать УЗИ органов малого таза.

«Также в этом возрасте необходимо: измерять артериальное давление, рост, вес, окружность талии; посещать стоматолога и проводить профилактическую профессиональную чистку зубов; выполнять флюорографию или рентгенографию органов грудной клетки», — добавила врач.

Напомним, акушер-гинеколог предупредила будущих мам об опасности йоги во время беременности.