Врачи предупредили, что проблемы с кишечником могут указывать на агрессивные виды рака

Как отметили специалисты, человек может мучаться от диареи и вздутия.

Врачи предупреждают, что нарушение функций кишечника может быть одним из симптомов трех агрессивных видов рака. Как отмечают специалисты, у человека может появиться вздутие, диарея или запор. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на «Российскую газету».

Все вышеперечисленные симптомы могут указывать на рак поджелудочной железы, яичников и кишечника. Также медики напомнили, что при развитии онкологии у пациентов во многих случаях наблюдается потеря веса.

При этом врачи подчеркивают, чем раньше обнаружена злокачественная опухоль, тем выше шансы на полное выздоровление.

Напомним, онколог Черемушкин заявил, что употребление свинины или утки может привести к раку печени.