Мэр Новосибирска рассказал про революционный способ избавления от пробок

За прошедший год в Новосибирской области 115 000–120 000 машин прибавилось.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что борьба с пробками в городе является решаемой задачей, но требует серьезных капиталовложений. Об этом градоначальник рассказал в интервью Сиб.фм.

Он подчеркнул, что необходимо изменить транспортный каркас, который не рассчитан на растущее число автомобилей в городе. За прошедший год в Новосибирской области прибавилось 115 000–120 000 машин.

Локоть отметил, что изменение транспортного каркаса требует развязок, параллелей и обходных путей, с проектными решениями, ориентированными на будущее. В настоящее время ведется работа над проектом Южного объезда, который предполагает транзитную трассу для федерального уровня и развязки для местных нужд.

«Просьбы города были учтены, и в какой-то степени мы надеемся на запуск четвёртого моста, потому что это выход с Ипподромской магистрали на путепровод в сторону аэропорта Толмачёво. На левом берегу строят развязку, которая должна решить проблемы хронических пробок на площади Энергетиков и Труда. Сейчас они усилились из-за строительства. Но с запуском очень сложной многоуровневой развязки, которая там строится, должен решиться вопрос с пробками. Правда, есть риск, что появится проблема на улице Станционной в сторону Толмачёво, потому что там тоже уже не выдерживается пропускная способность этой магистрали. Ведь там трафик не только из аэропорта, но и из других регионов», — заявил Локоть.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэр Новосибирска рассказал, как часто к нему обращаются родственники бойцов СВО.