Мэр Новосибирска рассказал, как часто к нему обращаются родственники бойцов СВО

Анатолий Локоть получил 2,5 тысячи обращений от граждан за год.

Мэр Новосибирска в эксклюзивном интервью для интернет-издательства Сиб.фм обсудил важные темы города и подвёл итоги уходящего года.

Наиболее распространённым было обсуждение специальной военной операции. Анатолий Локоть рассказал, что за год он получил 2 500 обращений от граждан, которые были направлены лично ему. А за прошедшую неделю мэр получил еще 68 обращений.

По его словам, чаще всего жители просят помочь или решить бытовые проблемы, например, закупить уголь на зиму или оформить определённые документы. Но изначально большая часть обращений была связана с паникой от происходящих событий — люди нуждались в поддержке. Для этого мэрией было принято собирать семьи участников специальной военной операции, чтобы консультировать их и отвечать на все важные для них вопросы.

Однако, как сообщает Анатолий Локоть, намного тяжелее общаться с теми, кто потерял близких в зоне СВО. Поэтому в таких ситуациях для каждого необходим особый подход.

Напомним, что Анатолий Локоть в эксклюзивном интервью рассказал про СВО, пробки и рекордный бюджет.