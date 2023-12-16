Анатолий Локоть рассказал о сотрудниках мэрии Новосибирска, которые находятся на СВО

Мэр Новосибирска сообщил о том, что некоторые сотрудники мэрии сейчас находятся на передовой в зоне специальной военной операции.

В Новосибирске мэр города Анатолий Локоть дал большое эксклюзивное интервью интернет-издательству Сиб.фм. В нём он поделился насущными темами города, а также подвёл итоги уходящего года.

Одной из важных тем, которую затронули во время интервью, связана со специальной военной операцией. Как стало известно, сотрудники мэрии не стали исключением и некоторые из них ранее добровольцами отправились в зону СВО.

Анатолий Локоть отметил, что все, кто сейчас уезжает на спецоперацию, это отважные люди с большим жизненным опытом — они имеют специальную подготовку и воинские звания.

Мэр также добавил, что на СВО уходят абсолютно разные сотрудники муниципалитета, в том числе и те, кто занимает очень важные высокие должности.

Напомним, что мэр Новосибирска рассказал про СВО, пробки и рекордный бюджет города.