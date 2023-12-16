Белке и Стрелке из Новосибирского зоопарка исполнился год

Сегодня свой день рождения отмечают два медвежонка из Новосибирского зоопарка.

В социальной сети “ВКонтакте” в своей группе Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило сообщил о том, что сегодня, 16 декабря, день рождения Белки и Стрелки – ровно год назад медведица Герда родила двух чудесных малышек.

Сотрудники зоопарка устроили для медвежат настоящий праздник в виде вкусной трапезы и запечатлели важное событие на видео.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирском зоопарке строят комплекс для теплолюбивых животных.