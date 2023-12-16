Более 40 тысяч займов по ипотеке получили новосибирцы за десять месяцев

В Новосибирске жители стали чаще брать кредит на жильё.

Министр строительства региона Алексей Колмаков на заседании оперштаба сообщил Андрею Травникову о том, что в рамках госпрограмм «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека» жители Новосибирской области продолжают улучшать жилищные условия. Они начали чаще пользоваться кредитами на приобретение жилья, чем в 2022 году.

По словам министра строительства, в третьем квартале 2023 года выдали 16 071 ипотечный кредит на сумму 60 миллиардов рублей — это на 36% больше, чем во втором квартале. За десять месяцев местные жители получили 40 722 займа на 151 миллиард рублей — это на 80% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что ипотека на нежилые помещения растет в Новосибирске в 1,7 раза быстрее.