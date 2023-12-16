Мэр Новосибирска Локоть рассказал о рекордном бюджете города

Город получил рекордную поддержку в размере 51 млрд рублей.

В финансовом плане год оказался удачным для Новосибирска. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть в интервью Сиб.фм.

По его словам, доходы составили 85,7 млрд рублей, расходы — 87 млрд рублей. Дефицит составил 1,3 млрд рублей.

Мэр добавил, что в бюджет города ожидается поступление дополнительных 2 млрд рублей. Локоть подчеркнул, что год выделяется рекордной поддержкой в размере 51 млрд рублей, включая 36 млрд рублей собственных доходов и 51 млрд рублей внешних перечислений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэр Новосибирска рассказал про революционный способ избавления от пробок.