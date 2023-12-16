Мэр Новосибирска рассказал о своей самой заветной мечте

Анатолий Локоть поделился своей мечтой во время интервью.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал в эксклюзивном интервью издательству Сиб.фм про самые важные темы за уходящий 2023 год.

Подводя итоги о достижениях города за год, о серьёзных и тяжёлых случаях, с которыми пришлось столкнуться Новосибирску, мэр завершил интервью самой важной и интересной мыслью — он поделился своей заветной мечтой, которая непосредственно тесно связана с любимым городом и людьми, которые в нём проживают.

Анатолий Локоть, прежде всего, желает, чтобы жители Новосибирска всегда жили счастливо.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Анатолий Локоть в эксклюзивном интервью рассказал про СВО, пробки и рекордный бюджет.