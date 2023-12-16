Мэрия Новосибирска отказалась от покупки подержанных трамваев

С 2016 года Новосибирск покупал в Москве бывшие трамвайные вагоны 1999-2012 года выпуска.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть решил отказаться от приобретения подержанных трамваев в пользу новой техники. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

С 2016 года Новосибирск покупал бывшие трамвайные вагоны 1999-2012 года выпуска в Москве, модернизировал их и отправлял на линии. Таким образом власти стремились сэкономить, так как новые трамвайные вагоны являлись более дорогостоящими.

По словам мэра, муниципалитет решил пересмотреть свои подходы к обновлению трамвайного парка. В настоящее время в парке насчитывается 170 трамваев, из которых 42 обновили. Анатолий Локоть подчеркнул, что город теперь делает ставку на приобретение новых транспортных средств.

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