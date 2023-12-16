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общество

В Новосибирской области проводят обследования на мобильном флюорографе

Фото: Правительство Новосибирской области

В пригороде Новосибирска проводят обследования на передвижном флюорографе.

В Новосибирской области начал работу передвижной флюорограф, оборудование которого позволяет выявить серьёзные заболевания. После обследования всю полученную информацию направляют в областной архив поликлиник.

Благодаря цифровому оборудованию, качественному обследованию и хорошим изображениям есть большая вероятность уменьшить смертность населения.

Также в рамках диспансеризации доступна маммография, онкологический скрининг и выявление сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, что врачи предупредили, что проблемы с кишечником могут указывать на агрессивные виды рака.

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Валерия Митрохина
Журналист

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