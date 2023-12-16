На Новый год в Новосибирске резко потеплеет до -4 градусов

Конец декабря в Новосибирске будет очень тёплым.

Как сообщает портал Gismeteo, 31 декабря, в воскресенье, ночью ожидается до -11 градусов днём и небольшие осадки в виде снега.

Синоптики сервиса Яндекс.Погода отмечают, что в последний день уходящего года температура покажет уже -4 градуса со скоростью ветра 7 метров в секунду.

А по данным World-weather, 31 декабря в Новосибирске ожидается -16 градусов и небольшой снег.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в выходные дни в Новосибирске похолодает до -36 градусов.