В выходные дни в Новосибирске похолодает до -36 градусов

В Новосибирскую область вновь придут морозы.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в эти выходные в Новосибирской области будет сильный перепад температуры — с пятницы на субботу будет -23 градуса холода.

Днём в субботу, 16 декабря, температура воздуха покажет -16 градусов и без осадков. Однако уже ночью с субботы на воскресенье вновь придут морозы — столбик термометра покажет -31 градус холода, а местами и до -36 градусов.

Днём в воскресенье, 17 декабря, температура воздуха составит -28 градусов.

И в понедельник на область вновь обрушится -36 градусов мороза. Только через неделю, по данным синоптиков, ожидается резкое потепление.

Напомним, что автоэксперт из Забайкалья поделился эффективными способами отогрева машины в 40-градусные морозы.