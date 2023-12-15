Автоэксперт из Забайкалья поделился эффективными способами отогрева машины в 40-градусные морозы

По словам эксперта, самый просто и надежный способ — воспользоваться паяльной лампой.

В Чите автоэксперту, владельцу автокомпании Александру Пещерскому уже не раз приходилось отогревать автомобили в 40-градусные морозы. В беседе с РТК «Забайкалье» опытный автовладелец поделился надежными и эффективными способами реанимации машин после ночных капризов погоды.

По словам Александра, первый и надежный способ – это паяльная лампа. Главное, как уточняет эксперт, в ближайшие 30 минут не отходить от автомобиля и следить, чтобы подогрев не вышел из-под контроля.

Другой способ хоть и занимает времени, но представляет опасность для двигателя, особенно если в машину заливают дешевое масло и стоит старый аккумулятор.

«Аккумулятор на нём слегка подзамерз, поэтому я грею буквально несколько секунд дальним светом, если у вас разряженный аккумулятор, то это его окончательно посадит», — добавил Пещерский.

Зная эти два способа, по словам забайкальца, можно попробовать завести автомобиль самостоятельно, если все условия соблюдены, то это не составит большого труда. Однако лучше не доводить до таких ситуаций и заботиться о своей машине.

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