Новосибирская область закончила первый день довыборов с низкой явкой

В пятницу, 15 декабря, началось голосование на муниципальных выборах депутатов в Новосибирской области. Об этом сообщил местный избирательный комитет.

Данные довыборов касаются депутатов горсовета Новосибирска в одномандатных округах № 40 и № 49, Совета депутатов Венгеровского района в одномандатном округе № 25, Совета депутатов рабочего поселка Сузун в многомандатном округе № 1, а также Совета депутатов Бердска в одномандатном округе № 13. Общее количество новых депутатов, которых жители Новосибирской области выберут, составляет шесть человек. Всего участвуют 58 583 избирателя. По результатам первого дня голосования проголосовали около 1900 человек.

По данным избирательного комитета на 20:00 15 декабря, явка в Новосибирске по одномандатному округу № 40 составила 3,15% (935 избирателей), по округу № 49 – 2,83% (640 избирателей), в Венгеровском районе – 19,63% (86 избирателей), в Сузуне – 4,62% (143 избирателя), в Бердске – 2,52% (87 избирателей).

Голосование продлится три дня, с 15 по 17 декабря.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэр Новосибирска Локоть рассказал о рекордном бюджете города.