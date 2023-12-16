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общество

Новосибирске учёные нашли способ снизить тревожность у подростков

Фото: freepik

Учёные НГПУ провели эксперимент, который позволил снизить тревожность у подростков.

Интернет-портал РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) сообщила о том, что учёные вуза открыли метод для снижения тревожности у подрастающего поколения.

Учёные для эксперимента использовали методику, которая позволяет снизить уровень тревоги у подростков.

Таким образом, специалисты обучили юных самбистов (от 12 до 15 лет) техникам саморегуляции и заметили, что ребята стали менее подвержены стрессу.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что учёные нашли новый способ борьбы с раком у домашних питомцев.

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Валерия Митрохина
Журналист

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