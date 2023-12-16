Новосибирский депутат Госдумы рассказал о принятых законах за 2023 год

Депутат Госдумы Виктор Игнатoв подвёл итоги уходящего года.

На своей странице в социальной сети ВКонтакте депутат Государственной думы РФ Виктор Игнатoв сообщил о том, что в Госдуме прошло последнее заседание осенней сессии 2023 года.

Депутат опубликовал список принятых ключевых законодательных решений.

Так, в перечне указано, что в 2023 году были внесены изменения в федеральный бюджет, был принят новый закон о занятости, где особое внимание уделили поддержке ветеранов специальной военной операции. Также был укреплён статус школьных учителей, защита прав людей и помощь участников СВО и их семьям.

Напомним, что в эксклюзивном интервью мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал об итогах 2023 года.