Пенсионер из Новосибирска, задавший вопрос Путину про ЖКХ, получает много поддержки

После прямой линии с президентом пенсионер стал получать звонки поддержки.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, пенсионер из Новосибирска, который во время прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным пожаловался на рост тарифов по ЖКХ, сообщил, что сейчас получает очень много поддержки от разных людей.

По словам 74-летнего Владимира Леонтьева, люди звонят ему и делятся тем, что их тоже беспокоит проблема с ЖКХ.

Владимир поделился, что сейчас он тратит больше всего денег на счета, лекарства для жены и только потом на себя. Он считает, что нужно бороться с ростом тарифов и подорожанием продуктов.

Напомним, что на прямой линии и пресс-конференции с Владимиром Путиным удалось задать вопрос жителю Новосибирска.