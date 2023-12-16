Почти у 50% жителей Новосибирска новогодние корпоративы вызывают ужас

Новогодние корпоративы вызывают ужас почти у половины жителей Новосибирска.

В рамках проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование» был проведён опрос, результаты которого показали, что половина жителей Новосибирска испытывает негативное отношение к корпоративным мероприятиям.

Так, например, для 48% жителей Новосибирска корпоратив считается сущим ужасом.

Также результаты показали, что 65% опрошенных всё же планируют участвовать в новогодних корпоративах, однако для 39% из них посещение является обязательным.

А 20% сотрудников вынуждают собирать деньги на корпоратив, что ещё больше вызывает негативное отношение к подобным мероприятиям.

Помимо этого, почти каждый пятый считает, что раньше корпоративы были намного лучше и веселее, и 73% опрошенных готовы принять участие в праздновании, но только по собственному желанию, а не в случае, когда об этом заставляют на работе.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что более 60% жителей Новосибирска вложатся в новогодний корпоратив.