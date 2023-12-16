Под Новосибирском произошло ДТП с участием фур

ДТП произошло днем 16 декабря на федеральной трассе Р-254 «Иртыш».

В Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых автомобилей. Об этом сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел днем 16 декабря на федеральной трассе Р-254 «Иртыш». Авария зафиксирована на 1254-м километре дороги вблизи поселка Филино в Каргатском районе.

По информации паблика, произошла массовая авария, в которой столкнулись несколько грузовых автомобилей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в центре Новосибирска загорелся внедорожник Lexus.