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проиcшествия

В центре Новосибирска загорелся внедорожник Lexus

Фото: t.me/teleact54

Инцидент произошел на Красном проспекте.

Сегодня, 16 декабря, в Новосибирске на Красном проспекте загорелся автомобиль марки Lexus. Видеозапись происшествия опубликовали в телеграм-канале АСТ-54.

На кадрах видно, что от машины идет сильный дым. На месте происшествия работали спасатели, скорая помощь и пожарные.

Очевидец сообщил, что из-за возгорания затруднено движение и проезд от перекрестка Красного проспекта и Фрунзе до Оперного театра.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители микрорайона «Родники» в Новосибирске сообщают о педофиле.

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Игорь Кириченко
Журналист

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