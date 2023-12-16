В центре Новосибирска загорелся внедорожник Lexus

Инцидент произошел на Красном проспекте.
Сегодня, 16 декабря, в Новосибирске на Красном проспекте загорелся автомобиль марки Lexus. Видеозапись происшествия опубликовали в телеграм-канале АСТ-54.
На кадрах видно, что от машины идет сильный дым. На месте происшествия работали спасатели, скорая помощь и пожарные.
Очевидец сообщил, что из-за возгорания затруднено движение и проезд от перекрестка Красного проспекта и Фрунзе до Оперного театра.
Ранее Сиб.фм сообщал, что жители микрорайона «Родники» в Новосибирске сообщают о педофиле.