Путин рассказал о трех индексациях пенсий с последнего повышения тарифов ЖКХ

В ходе Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным подняли вопрос об индексации пенсий.

Пенсионер из Новосибирской области обратился к главе государства. Он обеспокоен тем, что предстоящее увеличение пенсии на 7,5% может поглотить рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Президент Путин подтвердил, что индексация пенсий на 7,5% действительно планируется на начало следующего года. Он надеется, что это увеличение не будет ниже уровня инфляции. Президент также напомнил, что в прошлом году пенсии уже были проиндексированы на 10%, а в начале 2024 года планируется еще одна индексация на 7,5%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что режиссер Михалков объяснил, почему президентом России может быть только Путин.