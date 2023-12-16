Он сказал, что именно при Путине Россия «отошла от края пропасти, нарастила мышцы и удержалась».

На телеканале «Россия 24» кинорежиссёр и актёр Никита Михалков уверен в том, что президент Российской Федерации Владимир Путин является сегодня единственным реальным и мощным лидером мировой политики.

Михалков отметил, что большое количество людей поддержат Путина на предстоящих выборах. По мнению актера, люди считают, что именно под руководством Путина страна избежала краха в нынешний непростой период. Режиссёр подчеркнул, что при Путине Россия смогла противостоять давлению западных санкций и укрепить свою позицию.

Михалков также предположил, что Запад активизируется перед российскими выборами с целью помешать им.

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