Рестохолл открылся в помещении «Универсама» в Новосибирске

В Новосибирске открылся Рестохолл.

Пресс-служба регионального Минпромторга сообщила о том, что в Новосибирске в пятницу в помещении «Универсама» на улице Ленина открылся рестохолл.

Гастрономическое место открылось в юбилей старой площадки «Универсама», которому исполнилось 50 лет. Там будут представлены разные кухни мира, в том числе и локальные сибирские блюда.

Также площадка Рестохолла позволяет проводить концерты и творческие мероприятия.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на площадке «Универсама» в Новосибирске откроют кафе и рестораны.