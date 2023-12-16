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общество

Рестохолл открылся в помещении «Универсама» в Новосибирске

Фото: Telegram-канал Мипромторга НСО

В Новосибирске открылся Рестохолл.

Пресс-служба регионального Минпромторга сообщила о том, что в Новосибирске в пятницу в помещении «Универсама» на улице Ленина открылся рестохолл.

Гастрономическое место открылось в юбилей старой площадки «Универсама», которому исполнилось 50 лет. Там будут представлены разные кухни мира, в том числе и локальные сибирские блюда.

Также площадка Рестохолла позволяет проводить концерты и творческие мероприятия.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на площадке «Универсама» в Новосибирске откроют кафе и рестораны.

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Валерия Митрохина
Журналист

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