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общество

Спикер ГД России Володин возложил на КПРФ ответственность за ситуацию с яйцами

Фото: Госдума РФ

На пленарном заседании Госдумы спикер Вячеслав Володин назвал ответственных лиц за рост цен на куриные яйца в России.

По его словам, три профильных комитета определили в качестве ответственных за эту проблему. Выделили фракцию КПРФ. Все потому что ее представитель Василий Кашин руководит «ключевым комитетом» по аграрным вопросам. Также в списке ответственных указаны руководители комитетов по промышленности и торговле (Владимир Гутенев) и по вопросам экономической политики (Максим Топилин).

Володин подчеркнул, что эти лица будут нести ответственность за аспекты цен, потребительского рынка и стоимость потребительской корзины.

Ранее Сиб.фм сообщал, что большое количество иностранцев хочет получить гражданство России.

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Игорь Кириченко
Журналист

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