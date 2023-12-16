Стала известна причина смерти знаменитого актёра Мэттью Перри

Актёр популярного сериала “Друзья” умер из-за наркотического вещества.

По данным Telegram-канала SHOT, американский актёр Мэттью Перри умер из-за воздействия сильного наркотического вещества — кетамин. Об этом сообщили судмедэксперты.

Также ещё одними факторами, которые спровоцировали смерть актёра, были: утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие полусинтетического опиоида бупренорфина.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет. Актёр был найден в доме в районе Лос-Анджелеса.