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общество проиcшествия

Стала известна причина смерти знаменитого актёра Мэттью Перри

Фото: социальные сети

Актёр популярного сериала “Друзья” умер из-за наркотического вещества.

По данным Telegram-канала SHOT, американский актёр Мэттью Перри умер из-за воздействия сильного наркотического вещества — кетамин. Об этом сообщили судмедэксперты.

Также ещё одними факторами, которые спровоцировали смерть актёра, были: утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие полусинтетического опиоида бупренорфина.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет. Актёр был найден в доме в районе Лос-Анджелеса.

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Валерия Митрохина
Журналист

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