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общество

Теплосетевая компания Новосибирска получила предупреждение от ФАС

Фото: freepik

“Новосибирская теплосетевая компания” получила предупреждение от ФАС.

В пресс-службе ведомства сообщили о том, что “Новосибирская теплосетевая компания” получила предупреждение от ФАС после жалобы управляющей компании ООО “УКЭЖ Сибирская инициатива”.

Как сообщается, компания НТСК потребовала от потребителей оплатить потерю тепловой энергии на участке трубопровода от стены дома до места установки общедомового счётчика.

В ФАС уточнили, что возложение дополнительных финансовых обязательств на управляющую организацию может повлечь их переложение на граждан, поэтому вынесла предупреждение компании НТСК.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске началась реконструкция тепловых пунктов.

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Валерия Митрохина
Журналист

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