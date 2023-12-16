Учёного Галкина из Томска задержали по делу о госизмене в Новосибирске

Стало известно, что сегодня, 16 декабря, ещё одного учёного из Томска Владислава Галкина задержали по делу о госизмене в Новосибирске.

Галкин является кандидатом физико-математических наук и доцентом томского политехнического университета. Он также был постоянным соавтором Валерия Звегинцева, который был ранее задержан по тому же обвинению.

Оба учёных известны своими работами в области гиперзвуковых технологий. Судебные процессы по этому делу продолжаются. Советский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство ФСБ и продлил домашний арест для Звегинцева на два месяца. Также суд продлил срок содержания в СИЗО для Владислава Галкина на тот же период.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске спасатели нашли тело женщины в запертой квартире.