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общество

Учёного Галкина из Томска задержали по делу о госизмене в Новосибирске

Фото: t.me/mash_siberia

Стало известно, что сегодня, 16 декабря, ещё одного учёного из Томска Владислава Галкина задержали по делу о госизмене в Новосибирске.

Галкин является кандидатом физико-математических наук и доцентом томского политехнического университета. Он также был постоянным соавтором Валерия Звегинцева, который был ранее задержан по тому же обвинению.

Оба учёных известны своими работами в области гиперзвуковых технологий. Судебные процессы по этому делу продолжаются. Советский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство ФСБ и продлил домашний арест для Звегинцева на два месяца. Также суд продлил срок содержания в СИЗО для Владислава Галкина на тот же период.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске спасатели нашли тело женщины в запертой квартире.

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Игорь Кириченко
Журналист

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