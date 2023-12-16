В Новосибирске спасатели нашли тело женщины в запертой квартире

Вызов специалистов поступил с улицы Есенина в Дзержинском районе.
В Новосибирске обнаружили тело женщины в запертой квартире. Об этом сообщила группа МАСС во «ВКонтакте».
Вызов специалистов поступил с улицы Есенина в Дзержинском районе. Женщина не выходила на связь. Дверь ее квартиры оказалась заблокированной.
Специалисты получили доступ в помещение, где обнаружили тело местной жительницы. Полиция приняла тело для проведения дальнейших мероприятий.
По данному инциденту начали проверку в региональном управлении Следственного комитета России.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске погиб мужчина при пожаре в частном доме.