В Новосибирске спасатели нашли тело женщины в запертой квартире

Вызов специалистов поступил с улицы Есенина в Дзержинском районе.

В Новосибирске обнаружили тело женщины в запертой квартире. Об этом сообщила группа МАСС во «ВКонтакте».

Вызов специалистов поступил с улицы Есенина в Дзержинском районе. Женщина не выходила на связь. Дверь ее квартиры оказалась заблокированной.

Специалисты получили доступ в помещение, где обнаружили тело местной жительницы. Полиция приняла тело для проведения дальнейших мероприятий.

По данному инциденту начали проверку в региональном управлении Следственного комитета России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске погиб мужчина при пожаре в частном доме.